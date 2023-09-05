مشروب منعش ومختلف.. طريقة عمل ماتشا لاتيه

تعتبر طريقة عمل ماتشا لاتيه من المشروبات المنعشة، وهو شاي أخضر شهي ومميز، وله نكهة خفيفة وناعمة، يمكن أن يقدم في المناسبات المختلفة خاصة في فصل الصيف.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ماتشا لاتية، وهي من المشروبات الفرنسية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 5 دقائق، وتكفي هذه المقادير لعمل كوبين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل ماتشا لاتيه

طريقة عمل ماتشا لاتيه

مقادير طريقة عمل ماتشا لاتيه :

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة شاي ماتشا

1 كوب حليب ساخن

2 ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل ماتشا لاتيه :

_ نضع الماء في كنكة على النار حتى يغلي، ثم نرفع الماء من على النار، ونتركه ليبرد لدقيقة.

_ يضاف مسحوق شاي الماتشا في كوب، ونسكب فوقه الماء الساخن، ونخفق هذا المزيج بالمضرب الكهربائي اليدوي حتى تتكوّن لديكِ رغوة.

_ يضاف بعد ذلك الحليب الساخن، والسكر، ونقلب جميع المكونات معًا ثم نقدم مشروب الماتشا لاتيه ساخنًا.