بعد قليل.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

تنطلق بعد قليل، وعلى مدى يومي 9 و10 سبتمبر، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمشاركة نحو 200 عالم، يمثلون 62 دولة عربية وإفريقية وإسلامية، في أحد فنادق العاصمة المصرية، القاهرة، تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ الفعاليات بتلاوة قرآنية مباركة يعقبها كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويشارك الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، نائبًا عن الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والشيخ أحمد الحداد مفتي دبي، وعدد من وزراء الأوقاف والمفتين وعلماء العالم الإسلامي.

وقد أشاد الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الرعاية له دلالة كبرى في العناية بكل ما هو ديني وإسلامي، وعناية الرئيس بالأمن الروحي للشعب المصري والعالم أجمع، وإقامة الحجة على من يريد أن يختزل الإسلام أو يسرق حضارتنا أو يسطو على ثقافتنا.

ووجه الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا المؤتمر الفريد، مؤكدًا أن ذلك ليس أولى خطواته في تجديد الخطاب الديني وإصلاحه، واعتماده على أسس متينة من حيث مخاطبة الواقع المعاصر.

وأضاف «البشاري» أن هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث تجتمع قيادات العالم الإسلامي في سبيل إيجاد آليات جديدة متفق عليها من أجل تصحيح صورة الإسلام داخليًّا وخارجيًّا، مبينًا أن المؤتمر يناقش قضية محورية وهي ما تسمى بالفضاء الإلكتروني الذي أصبح شغل شبابنا الشاغل حيث يستمد كثير من الشباب المعلومات الدينية والفكرية والثقافية من خلالها فيما يؤثر سلبًا أو إيجابًا في صناعة الإنسان.