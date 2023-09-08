شوقي علام: الفتوى تتغير مع الزمان والمكان والحال والأشخاص

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه بالفهم الصحيح والمنطلقات المنضبطة للفتوى نستطيع حماية المجتمعات، فالفتوى ميراث النبى، معقبا:"الفتوي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والأشخاص".

وأضاف شوقى علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق.

منظومة كاملة من العلوم

وأكد مفتى الجمهورية ضرورة إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار.

وأكد شوقى علام من كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.