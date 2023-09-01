خطيرة للغاية.. المفتى يكشف نتائج دراسة 5500 فتوى للجماعات المتشددة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن دار الإفتاء أجرت دراسة حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين.

أحكام هذه الفتاوى

وتابع: تلك الدراسة خلصت إلى أن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم، و20% بالكراهة و10% بالإباحة وأن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين.