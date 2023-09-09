عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى صلاة الغفلة.. ولماذا سميت بذلك؟| الإفتاء توضح

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية إن"صلاة الأوابين"، أو"صلاة الغفلة"، هي صلاة نافلة، وتؤدى مثل باقي الصلوات، أكثرها 20 ركعة، وأقلها ركعتان.

نص فقهاء الشافعية على أنها تطلق بالاشتراك على صلاة الضحى وعلى النفل الذي يصليه الإنسان بعد المغرب إلى العشاء. انظر: "أسنى المطالب" (1/ 206، ط. دار الكتاب الإسلامي).

هل يجوز أداء صلاة الجمعة منفردا؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم

حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى ما بعد صلاة الصُّبح.. الإفتاء تجيب

وأوضحت الإفتاء أنها تسمى أيضًا بصلاة الغفلة؛ لغفلة الناس عنها واشتغالهم بغيرها من عشاء ونوم وغيرها. انظر: "الإقناع" للعلامة الشربيني مع "حاشية البجيرمي" (1/ 427، ط. دار الفكر)، و"حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 478، ط. دار الفكر).

وسمي النفل الذي بعد المغرب بصلاة الأوابين؛ لأن فاعله رجع إلى الله تعالى وتاب مما فعله في نهاره، فإذا تكرر ذلك منه دل على رجوعه إلى الله تعالى، ولو لم يلاحظ ذلك المعنى. انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 478).

ومما ورد بشأن صلاة الأوابين وأنها صلاة الضحى؛ ما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» أخرجه مسلم.

وروى مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

صلاة الأوابين صلاة الضحى أجر صلاة الضحى أخر وقت لصلاة الضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ترشيحاتنا

علي هامش قمة مجموعة العشرين.. السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ولولا داسيلفا

اتحاد جدة يرفض الانسحاب من صفقة محمد صلاح.. ومنافس جديد في الصورة

بعد التهديد الأمريكي.. بوتين يبعث رسالة لزعيم كوريا الشمالية

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والطقس هذا الأسبوع مستقر

تفاصيل زلزال المغرب الكبير.. مبان تتمايل وهرع المواطنين للشوارع ووقوع ضحايا| شاهد

15عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ