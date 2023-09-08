عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطرب الراب عفروتو يحتفل بخطوبته.. شاهد

صدى البلد

احتفل مغني الراب عفروتو، بخطبته، اليوم، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

وشهد حفل مغني الراب عفروتو، أمس الخميس، 17 أغسطس، في الساحل الشمالي، حدوث مأزق له مع نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب قيامه بالغناء عن طريق الفلاشة، وهو مخالف لشروط النقابة.

وحتى الآن لم تتخذ نقابة المهن الموسيقية، أي قرار مع عفروتو، بشأن حفله الأخير، وينتظر أن يتم الإعلان عن العقوبة الموقعة عليه عقب اجتماع مجلس النقابة.

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

فيلم In Camera لـ أمير المصري يشارك بمهرجان لندن السينمائي

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن مؤدى الراب عفروتو، عبر خاصية “ستورى” حسابه على تطبيق إنستجرام، إصابته بقطع في الحنجرة.

وكتب عفروتو: "الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل شيء، جالي قطع في الحنجرة، ولازم أفضل على الأقل 10 أيام بدون کلام نهائي، والكلام يكون عند الضرورة بس، ولازم ألتزم بالعلاج، دعواتكم بالشفاء العاجل ".

أزمة فيلم ع الزيرو الراب عفروتو الساحل الشمالي المهن الموسيقية أمير المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق

ترشيحاتنا

الموسيقار باسم درويش: بذاكر النصوص في الإسلاميات

متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة العشرين تلبيه لدعوة رئيس وزراء الهند

أهم ملفات أجندة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين.. تفاصيل

مهاجم بوروسيا دورتموند السابق يُعلق على مفاوضات الأهلي

رئاسة الجمهورية: قمة العشرين تأتي هذا العام في سياق دولي حساس ومليء بالتحديات

مصدر أمنى يكشف حقيقة الأعداد المتداولة عن القتلى والجرحى خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ