مطرب الراب عفروتو يحتفل بخطوبته.. شاهد

احتفل مغني الراب عفروتو، بخطبته، اليوم، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

وشهد حفل مغني الراب عفروتو، أمس الخميس، 17 أغسطس، في الساحل الشمالي، حدوث مأزق له مع نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب قيامه بالغناء عن طريق الفلاشة، وهو مخالف لشروط النقابة.

وحتى الآن لم تتخذ نقابة المهن الموسيقية، أي قرار مع عفروتو، بشأن حفله الأخير، وينتظر أن يتم الإعلان عن العقوبة الموقعة عليه عقب اجتماع مجلس النقابة.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن مؤدى الراب عفروتو، عبر خاصية “ستورى” حسابه على تطبيق إنستجرام، إصابته بقطع في الحنجرة.

وكتب عفروتو: "الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل شيء، جالي قطع في الحنجرة، ولازم أفضل على الأقل 10 أيام بدون کلام نهائي، والكلام يكون عند الضرورة بس، ولازم ألتزم بالعلاج، دعواتكم بالشفاء العاجل ".