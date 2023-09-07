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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

نيللى كريم
نيللى كريم

حلت الفنانة نيللى كريم ضيفة على راديو 9090  ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامج الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتحدثت نيللى كريم خلال الحلقة لأول مرة عن سبب أزمة فيلم ع الزيرو وعدم حضورها العرض الخاص له، قائلة: فيلم ع الزيرو أنا بعتبر نفسي طلعت فيه ضيفة شرف، لأن البطولة كانت بين محمد رمضان والطفل.

وتابعت نيللى أنها ليست على خلاف مع محمد رمضان مشيرة أنه فنان مجتهد ومحبوب جدا وهذا ما رأته فى كواليس تصوير الفيلم.
 


وأضافت أن أزمتها فى الفيلم أن هناك اختلاف فى وجهات النظر مع القائمين عليه، مؤكدة على أن شركات الانتاج فى مصر لا تهتم بالفنان ليظهر فى أحسن صورة وأنما الأهم المشروع ككل دون النظر لأى شىء أخر.

 

تفاصيل فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

قصة الفيلم 

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

نيللي كريم الراديو بيضحك فيلم ع الزيرو أزمة فيلم ع الزيرو محمد رمضان

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