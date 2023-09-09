حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف عن خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله.

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن صكوك الإطعام تحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام ، أكثر من ١١٥ ألف صك بزيادة ١٢١٩ صكا عن جملة ما تم تحقيقه في العام الماضي وذلك قبل الموعد المحدد بنحو أربعة أشهر حيث يستمر تحصيل صكوك الإطعام سنويا حتى ٣١ ديسمبر.



ووصل اليوم الجمعة الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الوفد المرافق له، للمشاركة في مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.