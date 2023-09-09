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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 62 حالة من الغرق وتجميع 189 صغيرا تائها برأس البر

راس البر
راس البر

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تضمن أهم الجهود التي نفذتها لتوفير كافة الخدمات في إطار موسم صيف ٢٠٢٣ ،خاصةً مع استمرار إقبال المصطافين من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثانية من شهر سبتمبر.

 

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حيث بدأ فريق الإنقاذ فى عملهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى غروب الشمس،  كما نجح الفريق فى إنقاذ ٦٢ حالة من الغرق ، كما استقبلت خيم تجميع الأطفال التائهين ١٨٩ طفل تم تسليمهم إلى ذويهم ، هذا إلى جانب استمرار فعاليات الهلال الأحمر المصرى فى تقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين وتقديم التوعية بكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب لحدوث ضربات الشمس والانهاك الحرارى ..

فيما ويشار إلى أن المدينة قد شهدت استعدادات مكثفة منذ بداية الموسم تضمنت تجهيز الشاطئ بعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٤ نقاط للاسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين،  علاوة على تجهيزه بالمعدات البحرية ، وأيضًا تشغيل الطفاطف بالمدينة و الاتوبيسين السياحى وجاهزية ساحة رحلات اليوم الواحد..

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