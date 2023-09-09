رسالة مؤثرة من ياسمين الخطيب بعد زلزال مراكش

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشوراً عبر حسابها على منصة أكس.

وكتبت: “‏قلبي مع المغرب..أعشق هذا البلد الذي طالما استقبلني أهله بفيوض من المحبة والكرم. أعشقه شعباً، وأرضاً أينما وليت عليها وجهك، حفتك زُرقة المحيط، وأُسبلت عليك كرامات الأولياء والصالحين”.

وتابعت: “‏اللهم اذهب الحزَن عن المغرب، واحفظه، وعوض أهله خيراً مما فقدوا”.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.