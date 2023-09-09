عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة مؤثرة من ياسمين الخطيب بعد زلزال مراكش

صدى البلد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشوراً عبر حسابها على منصة أكس.

وكتبت: “‏قلبي مع المغرب..أعشق هذا البلد الذي طالما استقبلني أهله بفيوض من المحبة والكرم. أعشقه شعباً، وأرضاً أينما وليت عليها وجهك، حفتك زُرقة المحيط، وأُسبلت عليك كرامات الأولياء والصالحين”. 

وتابعت: “‏اللهم اذهب الحزَن عن المغرب، واحفظه، وعوض أهله خيراً مما فقدوا”. 

زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

 امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

الإعلامية ياسمين الخطيب الشبكة القومية لرصد الزلازل زلزال المغرب في منطقة مراكش زلزال المغرب زلزال المغرب اليوم ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

تحذير برلماني من رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت

زيادة 50 ألف.. اعرف آخر سعر لـ فورد فوكاس في مصر

مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

الشعب الأصيل بيبلغني بالمخالفات| كامل الوزير: بشرى سارة للمصريين بعد شهرين.. وإعلان مهم بشأن أسعار التذاكر

حالة السكان في مصر.. التحديات والفرص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

عشان تفوق أكتر.. اكتشف أفضل وقت لتناول القهوة في الصباح

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

عكس المعروف.. الشاي في الإفطار مفيد للجسم |بشرط واحد

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ