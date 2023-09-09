إبراهيم سعيد يوجه رسالة للشعب المغربي بعد زلزال مراكش

شارك ابراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، منشوراً عبر منصة اكس، تويتر سابقا.

‏وكتب: "حفظ الله شعب المغرب‬⁩ الشقيق من كل شر ومكروه، تعازينا الحارة لأهالي ضحايا ⁧‫زلزال المغرب‬⁩ خالص عزائي للشعب المغربي ولجميع اهالي الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح مئات الضحايا الذين سقطوا فسيح جناته خالص العزاء".

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.