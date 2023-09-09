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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشبعة وشهية.. طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

طريقة عمل ساندويتشات
طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

تعتبر طريقة عمل تاكو باللحم المفروم من أشهر ساندويتشات المطبخ المكسيكي، والتي انتشرت بسرعة بسبب طعمها المميز، وتنوع الحشوات التي يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تاكو باللحم المفروم، وهي من الاكلات المكسيكية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، ويمكن تحضير بها 12 ساندويتش.

 

طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

 

طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

 

مقادير طريقة عمل تاكو باللحم المفروم :

12 قطعة خبز تاكو

250 جرام لحم غنم مفروم

1 حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات تاكو

10 حبة فاصوليا حمراء

4 حبات خس صغيرة مفروم ناعم

10 حبة زيتون أسود مقطع

 

طريقة عمل تاكو باللحم المفروم :

_ في مقلاة لا يلتصق بها الطعام على نار هادئة، يضاف اللحم المفروم والملح والبهارات، ونتركيها حتى تمام النضج.

_ نرفعها من على النار ثم تضاف باقي المكونات ونقلبهم جيداً.

_ نضع الخليط في خبز التاكو ونقديه ساخناً.ط

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