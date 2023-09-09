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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلوبنا معكم.. حتحوت يوجه رسالة لشعب المغرب بعد زلزال مراكش

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على زلزال المغرب المدمر، عبر منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحم موتانا في المغرب ضحايا الزلزال ويصبر أهلهم ويشفي المصابين.. قلوبنا معكم ربنا يحفظكم يارب”. 

زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

 إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

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