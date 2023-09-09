خالد يوسف: لا أوافق على منظومة قيم نتلفيكس ولكن حقها الترويج لما تريد

قال المخرج خالد يوسف إنه مدافع دائم عن الحرية، لأنها أعلى حقائق الوجود قداسة بعد قضية وجود الله، خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية الإبداع، لأنها تضع أفقا للمجتمعات لكي يتقدم حضاريا.

يوسف: أشعر بأن لدى دور فى الدفاع عن حرية الإبداع

وأضاف يوسف، خلال لقائه بفضائية"العربية"، أنه لا يوافق على منظومة القيم الأخلاقية التي تروج لها “نتفليكس”، ولكنه يكفل لهم الحق بتقديمهم لأى محتوى كما يريدون، وليس من حقه أن يمنعهم من تقديم أي محتوى، فمن حقهم الترويج لأي ثقافة محددة قائلا: “لا أحد يستطيع منع الآخر من تقديم ما يريد من محتوى، وكلنه يرفض منهج نتفليكس”.

لا يصح الترويج لأفكار المثلية الجنسية وتقديمها للأطفال

وكشف خالد يوسف أنه يرفض ترويج نتفليكس لقضية المثلية الجنسية، فلا يصح الترويج لمثل هذه القضايا والشذوذ، ولا ينبغي صناعة أفلام للاطفال تقدم مثل هذا المحتوى، يجعلهم ينفرون من الطرف الصحيح الآخر.