خالد بيبو يشيد بتعاون الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع الأهلي

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني، للالتزام باتفاقه، والسماح لرباعي الأهلي (محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - مروان عطية) بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا، التي جرت مساء أمس.

وقال خالد بيبو أنه يشيد بدور الجهاز الفني للمنتخب في دعم الأهلي بالسماح للاعبين بمغادرة المعسكر حتي نتمكن من الإستعداد بشكل جيد لمباراة السوبر الأفريقي .

وأضاف أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب سساعد لاعبو الأهلي الدوليون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريقهم، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، يوم 15 سبتمبر الجاري.