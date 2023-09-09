انهيار مروع للمساكن.. ماذا فعل زلزال المغرب برجل وأطفاله؟.. شاهد

ضرب زلزال قوي المغرب خلال الساعات الماضية وخلف الكثيرين تحت الأنقاض ينتظرون من ينجدهم، بينما تضررت الكثير من المباني التاريخية في مراكش، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وظهر فيديو مؤثر، يبحث فيه أب عن أطفاله بين الأنقاض.



وتضررت المباني في مراكش، أحد مواقع التراث العالمي، حيث تعرض مسجد الكتبية الشهير، الذي بني في القرن الثاني عشر، لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور. تُعرف مئذنة المبنى التي يبلغ ارتفاعها 226 قدمًا باسم "سقف مراكش".

ونشر مغاربة مقاطع فيديو تظهر الأضرار التي لحقت بأجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات حتى الآن في مراكش وما حولها.



وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستقوم بإنشاء “جسر جوي” لتوصيل إمدادات الإغاثة الحيوية وغيرها من أشكال الدعم للمتضررين من زلزال المغرب، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.