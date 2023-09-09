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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على 18 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة في حملات مرورية بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

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ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا بجامعة طنطا

تلقي اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن الغربية، اليوم  السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 18 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

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محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

إدارة مرور الغربية إتخاذ الإجراءات القانونية الإنضباط المرورى الأ الإجراءات القانونية ادارة مرور الرصف والتطوير الدراجات النارية

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