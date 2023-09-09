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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان لرئيس الوزراء الهندي حول بيان قادة مجموعة العشرين

مودي
مودي

قال رئيس الوزراء الهندي ومضيف مجموعة العشرين ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن الدول في المجموعة قد توصلت إلى توافق بشأن إعلان القمة، وفق ما ذكرت صحيفة “بارون”.

وأضاف مودي أن قادة العشرين توافقوا بشأن الإعلان الختامي للقمة.

وأضاف: "بسبب العمل الشاق الذي قام به فريقنا، وبدعمكم، هناك توافق في الآراء بشأن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي. أعلن اعتماد الإعلان".

وكانت أوكرانيا نقطة الخلاف في الإعلان وسط رفض صيني وروسي لبيان القمة حول ذلك، وهو ما يظهر تداركه الآن.

وكانت القمة مهددة بالفشل إذا صدر إعلان رئاسي للقمة من الهند المنظمة للقمة، وليس إعلانا توافقيا.

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