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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ يطالب باستخدام الـ"نيو ميديا" في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه لا بد من استثمار نتائج وتوصيات  المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والعمل بشكل إيجابي على تنفيذها ولابد من استخدام الـ"نيو ميديا" في عمل حملات توعية من مخاطر الزيادة السكانية وأهمية الحفاظ على الأسرة والتوعية والتربية الصحيحة للأطفال ، البحث عن أفكار جديدة للوصول لعقل وفكر المواطن.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن الأسرة ليست بكثرة عددها بقدر نفعها ، لنفسها أولا وللمجتمع ثانيا بحيث أن تكون الأسرة هي الرقيب على نفسها هي من تضع الضوابط نفسها التى يتم على أساسها الإنجاب ، فبالتالي إذا كان لدينا حملات توعية قادرة على تغيير فكر المواطن سيكون هناك نجاح كبير في هذا الملف الهام والشائك أيضا حيث أن هناك مفاهيم خاطئة عن الإنجاب يجب أن نتداركها و نصححها الآن وليس غدا.
 

وأشار النائب الدكتور على مهران ، الى أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية ، ولابد أن يكون المواطن شريك في هذه الخطط التى تهتم بجودة حياته خاصة في ظل التغييرات المحيطة وبالتالي حملات التوعية يجب أن تستهدف نقل وتوصيل الفكرة الصحيحة للمواطن .


وأوضح الدكتور على مهران ، أن تأثير تطور التعداد السكانى على الدولة المصرية كبير ويجب أن نجد حلولا لهذه المشكلة سريعا، خاصة  أن تأثير تعداد السكان على التنمية بات واضحا بشكل كبير في ظل الظروف العالمية الراهنة وبالتالي يجب أن تتضافر جهود الدولة لوضع الحل المناسب للمواطن والحفاظ على جهود التنمية التى تقوم بها الدولة.

الزيادة السكانية مخاطر الزيادة السكانية مجلس الشيوخ الشيوخ علي مهران

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