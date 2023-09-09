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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري يعزي المملكة المغربية في ضحايا الزلزال

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

توجَّه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، قيادة وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

وقال الأزهري في بيان له: " خالص التعازي لأهلنا في المغرب في ضحايا الزلزال وأدعو الله عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز الشعب الشقيق هذه الكارثة الإنسانية".

وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة إلى ٦٣٢ قتيلا، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية.

أسامة الأزهري الزلزال المغرب

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