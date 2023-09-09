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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وبانجو .. سقوط تاجر مخدرات في المنوفية

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزته ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيدرو ، الأيس" - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر الحشيش السلاح الناري العناصر الإجرامية المواد المخدرة

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