حشيش وبانجو .. سقوط تاجر مخدرات في المنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزته ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيدرو ، الأيس" - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.