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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبّ منى زكى في فيديو مباشر | قرار عاجل ضد يوتيوبر شهير

منى زكي
منى زكي

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بـ سب وقذف الفنانة منى زكى إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسبها لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

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إحالة المتهم بسب وقذف منى زكي للمحاكمة

وقال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن نيابة الشئون المالية والإقتصادية باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمتضمن إتهام يوتيوبر شهير يدعى أ.و بتهمة الإساءة لمجموعة فنانين من بينهم الفنانة منى زكي، وذلك لمشاركتهم في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قام بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يتضمن الإتهام الموجه إليه.

وعقب إحالة نيابة الشئون المالية والإقتصادية المتهم إلى المحكمة الإقتصادية في إتهامه بسب وقذف منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، حددت المحكمة جلسة 14 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، لإتهامه بسب وقذف الفنانة منى زكي وآخرين من المشاركين في فيلم أصحاب ولا أعز.

كان المحامي شعبان سعيد - المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 137602 لسنة 2022، ضد شخص يدعى أ.و لقيامه بسب وقذف عدد من الفنانين المشاركين في فيلم أصحاب ولا أعز ومن بينهم الفنانة منى زكي ووصفهم ببعض الأمور الخادشة والمسيئة لهم.

وأجرت نيابة الشئون المالية والإقتصادية التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المحامي شعبان سعيد بصفته المستشار القانوني للنقابة والوكيل الخاص للفنانة منى زكي، والذي تقدم بالأدلة الكاملة التي تدين المتهم بسب وقذف منى زكي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم قام بسب وقذف الفنانة منى زكي ومجموعة فنانين من القائمين على فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك من خلال مقطع فيديو على منصة اليوتيوب وعليه تقدم المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية والوكيل الخاص للفنانة منى زكي بدعوى لمحاكمته.

منى زكى الفنانة منى زكي أصحاب ولا أعز المحامي شعبان سعيد نقابة المهن التمثيلية

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