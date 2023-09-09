قالي بحبك وخدني بيت أبوه 5 مرات.. حكاية طالب الثانوي وقاصر القاهرة

طالبة من القاهرة في المرحلة الإعدادية، وقعت فريسة لـ طالب ثانوي داخل شقة والده بمنطقة عين شمس، بداعى الحب والعاطفة حيث خدعها بعدما أخبرها بأنه يريد الزواج منها وذلك للوصول إلى مراده بالإعتداء عليها، حتى تمكن من مواقعتها أكثر من مرة.

القصة الكاملة لـ طالب الثانوي وقاصر القاهرة

قصة طالبة عين شمس بدأت أحداثها وفق تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، بعلاقة عاطفية بينها وبين طالب ثانوي يكبرها بـ عامين، حيث أوهمها بالحب والعاطفة حتى وقعت فريسة له واستدرجها إلى منزل والده في عين شمس في القاهرة، في عدم وجوده وقام بالإعتداء عليها ومواقعتها 5 مرات على حد قولها بعدما أخبرها بأنه سيتزوجها.

وخلال تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، كشفت الطالبة المجني عليها التفاصيل الكاملة في الواقعة، حيث أقرت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين طالب ثانوي، خدعها على أثرها بعدما أوهمها بالزواج حتى استطاع إستدراجها إلى منزل والده في عين شمس - المتواجد دائما لدى الجيران - وقام بالتعدي عليها 5 مرات تعدي كامل نتج عنه إصابتها بإلتهابات شديدة وتمزق.

وقالت الطالبة المجني عليها في القاهرة، أنها ذهبت إلى طبيب وأخبرها بإصابتها بإلتهابات شديدة بدون وضوح ما إذا كانت ما زالت عذراء من عدمه، وأنها لم تقيم علاقة مع أحد سوى المتهم، وأنه أخبرها أنه يريد الزواج منها، حتى إستطاع إقامة علاقة معها ثم تهرب منها وأخبرها بأنه لن يتزوجها فقامت بتحرير محضر ضده.

وكشفت التحقيقات وأقوال والد الطالبة المجني عليها أمام النيابة العامة في القاهرة مفاجآت، حيث تبين أن والدها منفصل عن والدتها، وأن الأخيرة كانت تذهب إلى والد المتهم وبرفقتها بناتهم للإقامة معه وخدمته بسبب أنه أعمى، حتى قام إبن الرجل بإقامة علاقة عاطفية مع ابنته، ومواقعتها أكثر من مرة.

واتهمت النيابة العامة في القاهرة، المتهم - طالب ثانوي - بالإعتداء على قاصر بالقوة وبالتهديد مستغلا حداثة سنها، حيث تمكن من خلوتهما بمكان بعيد عن أعين الآخرين وسعى إلى حسر ملابسها عنها ثم أرقدها بوجهها على فراش وقام بالإعتداء عليها بصورة كاملة، وعقب إنتهاء التحقيقات أحال المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المتهم إلى محكمة الجنايات لإتهامه بإقامة علاقة مع طالبة قاصر.