إعلان مهم من قائد بمجموعة العشرين بشأن أوكرانيا

قال أحد القادة المشاركين بقمة العشرين، إنه بسبب الصراع المستمر ووجهات النظر أمضينا الكثير من الوقت خاصة على مدار القليلة الماضية لمناقشة المسائل الجيوسياسية ومعظمها كانت تدور حول الحرب في أوكرانيا.

الكل اجتمع للتوصل الى هذا الإجماع وان الأسواق الناشئة هي من تحدثت عن هذا الأمر لأنه يوجد تاريخ كدول وأسواق ناشئة للعمل معا، والكثير من الدول النامية قد ناقشت هذا فالبرازيل وجنوب افريقيا واندونيسيا كل هذه الدول ناقشت هذه المسألة والتوصل للإجماع على هذه القمة.

ممر البحر الأسود

وأشار إلى أن رئيس تركيا وسكرتير عام الامم المتحدة شاركوا فى مناقشة مسألة ممر البحر الأسود وانه في الماضي عندما أنشأ هذا الممر في “بالي ”العام الماضي اسهمنا في تقريب وجهات النظر في مجموعة العشرين في أندونسيا بالتعاون مع سكرتير عام الأمم المتحدة وروسيا وتركيا مضيفا أن الصين كانت داعمة للغاية المناقشات والنتائج المختلفة.