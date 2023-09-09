تأجيل محاكمة المتهمين بقتل خفير بسبب الخلافات المالية لجلسة دور أكتوبر

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل خفير خصوصى لخلافات مالية بينهم وتحصل المجنى عليه على مبالغ ماليه منهم مقابل ممارسة الرذيلة مع سيدات يستقطبها لهم، لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل للمرافعة .

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٥٢٦١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز بنها والمقيدة برقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣، قام كل من : " محمد ح.م" ، " محمد ص.ه "، " احمد ع.ج "،" نادر م.ا" ، " محمد ص.ص"، بقتل عمداً المجني عليه " ناصر م.م" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف عدد ٢ فرد خرطوش وذخائر" وأدوات "طوب" بأنه وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم علي قتله وازهاق روحه وتوجهوا الي حيث محل عمله الحديقة التي خفرها والموقنين سلفا وجوده بها وما ان ظفروا به حتي اشهروا الاسلحة النارية حيازتهم أحرزها الأول والثاني منهم واطلقا عليه عيارين صوبة فاحدث المتهم الاول اصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالاوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وازهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.