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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على مشتبه به في أعمال إرهابية هرب من أحد سجون لندن

صدى البلد

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض، اليوم السبت، على جندي سابق هرب من أحد سجون لندن، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.

 

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، كان دانييل عابد خليفة، هاربا منذ أربعة أيام قبل أن تنجح عملية بحث واسعة النطاق في القبض عليه في تشيسويك غرب لندن.

 

هرب خليفة على متن شاحنة توصيل طعام من سجن واندسوورث وأثار هذا الاختراق عاصفة من الانتقادات حيث ألقى المعارضون السياسيون باللوم على حزب المحافظين الحاكم في عدم الكفاءة.

 

خليفة (21 عاما) متهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون الأسرار الرسمية البريطاني من خلال جمع معلومات "قد تكون مفيدة للعدو" وتم تسريحه من الجيش البريطاني بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا العام ونفى هذه المزاعم ومن المقرر أن تتم محاكمته في نوفمبر.

 

كانت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن قد عرضت مكافأة قدرها 20 ألف جنيه استرليني (25 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى المتهم.

الشرطة البريطانية جندي سابق هرب لندن اتهامه بالإرهاب

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