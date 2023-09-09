يمني يشكر مصريين ساعدوه على الطريق الصحراوي: معرفة الرجال كنوز

في قصة تعكس الأخلاق الحميدة والترابط الإنساني، قام شاب يمني بتوجيه الشكر والتقدير إلى الشعب المصري بعد موقف إنساني مميز تعرض له خلال قيادته سيارته بمفرده على طريق السويس الصحراوي في مصر وكان بدون مال بينما نفد البنزين من السيارة.

وبحسب الفيديو المتداول للشاب اليمني، كان يسير على طريق السويس عندما نفد البنزين من سيارته، ووجد نفسه بلا أموال في المحفظة ليتمكن من شراء الوقود.

شاب يمني يشكر المصريين

وفي هذه اللحظة الحرجة، رأى محطة وقود أمامه، فقرر الدخول وطلب من الرجل العامل في المحطة أن يملأ له خزان السيارة بمقدار اثنين لتر بنزين، وعد بأنه سيقوم بإرسال المبلغ المستحق عبر المحفظة الإلكترونية بمضاعفته بمجرد وصوله إلى المنزل.

وفي رد فعل يجسد الكرم والعطاء، قال العامل في المحطة للشاب اليمني: "عبي له له ولا تدفعه ولا جنيه"، وهو يشير إلى أنه لا يحتاج إلى دفع أي مبلغ مالي.

بالإضافة إلى ذلك، قدم له الموظفون في المحطة مشروبًا هدية تعبيرًا عن الترحيب والضيافة، وقدموا له أيضًا مياها باردة وطعامًا ليستريح ويستعيد قوته.

وبعد هذا الموقف الإنساني الجميل، تبادل الشاب اليمني والعامل في المحطة التحية وتعارفا على بعضهما البعض، وأبدى الشاب اليمني إعجابه الكبير بالمصريين وأخلاقهم الرفيعة وتعاطفهم ومعاملتهم اللطيفة للأجانب والضيوف.

وعبر عن امتنانه العميق للشعب المصري وقدرتهم على إظهار الكرم والتسامح في أحلك الظروف.

وفي ختام كلماته، أكد الشاب اليمني أن هذا الحادث أكد له بشكل قاطع أن المصريين يمتلكون أخلاقًا عالية وروح تعاضد قوية. وأشار إلى أنه قد زار العديد من الدول العربية، ولكنه لم يجد مثل كرم واحترام المصريين ومعاملتهم الودية للأجانب والضيوف. واختتم بالقول: "فعلاً، صدق المثل الذي

يقول إن "معرفة الرجال كنوز"، معبرًا عن إعجابه الكبير بمصر، التي وصفها بأنها "أم الدنيا" فيما يتعلق بالضيافة والتعاطف الإنساني.