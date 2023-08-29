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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مندوب اليمن بالمجلس الاقتصادي للجامعة العربية: نشكر كل من دعم بلادنا بأزمتها

لقطة من الاجتماع
لقطة من الاجتماع في الجامعة العربية

أكد علي صالح موسى، نائب مندوب جمهورية اليمن بـ جامعة الدول العربية، رئيس الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن اجتماعات اليوم، تأتي قبل يومين من انعقاد المجلس على المستوى الوزاري لاعتماد مشروع جدول اعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والإعداد لـ القمة العربية التنموية المقرر انعقادها بالعاصمة الموريتانية نوفمبر القادم.

وجدد صالح موسى، خلال كلمته في افتتاح الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن اليمن ستبذل كل الجهد لخدمة جامعة الدول العربية، خاصة وأن اليمن من الدول المؤسسة للجامعة العربية، معربا عن شكر بلاده لجميع من قدم لها الدعم خلال أزمتها التي تمر بها.

وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، أعمال اجتماعات الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتناقش اللجنة، التي تنعقد برئاسة اليمن وحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير على بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالجامعة العربية، لاعتماد مشروع جدول اعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها الخميس القادم.

كما يناقش الاجتماع بنداً حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 7 نوفمبر القادم ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

اليمن جامعة الدول العربية القمة العربية التنموية صالح موسى نواكشوط

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