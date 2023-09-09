تحذيرات جديدة بشأن زلزال المغرب.. ما القصة؟

كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن الهزة الارتدادية الأولى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، كانت الأقوى، لافتا إلى أن مستوى النشاط يتضاءل.

وأضاف المعهد الوطني للجيوفيزياء، في تصريحات لشبكة “العربية”، أنه من المتوقع استمرار الهزات الارتدادية لعدة أشهر، لافتًا إلى أن الهزات الارتدادية لن تكون قوية في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن بعض المواقع التاريخية في مراكش، تضررت بسبب الزلزال المدمر.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.