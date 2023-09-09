التحفظ على 13 متهما في مشاجرة بين عائلتين بالخانكة

سيطرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكه وتم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم في المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات قديمة وتجددت بسبب لهو الأطفال، وقام احد الطرفين بإطلاق عيار ناري "فرد خرطوش" مما تشبب في اصابة عدد من الطرف الآخر، وتم التحفظ على 13 متهماً من الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصابين لمستشفى لإتخاذ اللازم والتحفط عليهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.