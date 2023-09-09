الإصلاح والنهضة: محاولات إعادة الإخوان للمشهد السياسي خيانة للوطن

أعلن حزب الإصلاح والنهضة، استنكاره بشدة للدعوات المتكررة التي تطلقها بعض القوى السياسية، وفي مقدمتهم أحمد طنطاوي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والتي تروج لعودة الإخوان إلى الحياة السياسية المصرية من جديد.

وأكد الحزب، في بيان له، أن ما أحدثته جماعة الإخوان في النسيج الوطني، من محاولات التفرقة، وضرب الوحدة الوطنية، والسعي الحثيث على الاستقواء بالخارج، ومحاولات هدم الدولة المصرية؛ هي خيانة وطنية لا يمكن التصالح معها.

ويشدد الحزب على موقفه الرافض والمناوئ لكل محاولات تجميل صورة الجماعة الإرهابية، أو إعادتها للمشهد السياسي؛ من أجل الفوز بدعم الجماعة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أنه يرى أن تلك المحاولات، تمثل “مراهقة سياسية وخيانة وطنية”.

ودعا الحزب، كل القوى الوطنية والأحزاب والتيارات والشخصيات العامة، إلى الاصطفاف خلف الدولة الوطنية؛ من أجل استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة.