الرئيس السنغالي يُعيّن «أمادو با» مرشحًا للرئاسة عن الائتلاف الحاكم

عين الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، رئيس الوزراء أمادو با مرشحا للرئاسة عن ائتلاف بينو بوك ياكار الحاكم.

وبا، وزير الاقتصاد السابق الذي شغل أيضًا منصب وزير الخارجية، هو متخصص في الضرائب يبلغ من العمر 62 عامًا وتم تعيينه رئيسًا للوزراء في سبتمبر من العام الماضي.

واستبعد سال الترشح لولاية ثالثة في يوليو/تموز المقبل بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مما فتح الباب على مصراعيه أمام المنافسة على خلافته.

أعضاء ائتلاف BBY، الذين يسعون إلى تجنب الانتخابات التمهيدية المطولة قبل بضعة أشهر فقط من الموعد النهائي لتقديم المرشحين، أعطوا سال الضوء الأخضر لتسمية مرشح.