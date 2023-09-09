منتخب ألمانيا يخسر أمام اليابان برباعية وديًا

تلقى منتخب ألمانيا هزيمة ثقيلة على ملعبه ووسط جماهيره، أمام ضيفه ،الياباني بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية دولية؛ استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل في ألمانيا.

وتُعد تلك الخسارة الرابعة لألمانيا من 6 مباريات خاضها في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، بعد الخروج من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وكان المنتخب الياباني قد تغلب على ألمانيا بهدفين لهدف في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22 سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أوتاناكا الهدف الرابع.