في اليوم العالمي لها.. الأخطاء الشائعة للإسعافات الأولية

كشف الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتدريب في هيئة الإسعاف، عن أكثر الأخطاء شيوعًا في تقديم الإسعافات الأولية.

وأوضح "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي إم سي" الذي يعرض على قناة "دي إم سي" اليوم السبت، أن الإسعافات الأولية يمكن لأي شخص تعلمها، وهي مبنية على استخدام الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الفهم الصحيح للإسعافات الأولية والقدرة على تقديم المساعدة بشكل صحيح هي مسؤولية الجميع، مؤكدا على أهمية الاتصال بخدمة الإسعاف وتأمين المكان وسلامة المصابين، لافتا إلى أن الخطوة الأولى في تقديم الإسعافات الأولية هي التأكد من سلامتك وسلامة المكان وسلامة المصاب.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على مساحة آمنة لوصول سيارة الإسعاف وعدم التعرض لها، منوها إلى أنه في حالة وجود مخاطر يجب محاولة إبعاد المصاب بعيدًا عنها دون تعريض حياته للخطر.

وأكد على أهمية تثبيت الرقبة والعمود الفقري في حالة الإصابة، وأنه يجب اعتبار أي إصابة على أنها كسر حتى يتم التأكد من العكس.