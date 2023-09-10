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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. رانيا يوسف تستعرض جمالها عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة رانيا يوسف، علي مشاركة متابعيها  صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان جينز ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، و اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي،نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسينمصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهيشخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لهاأزمة نفسية جراءهذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتيمنأبرزهاأنها تخونحبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

 

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