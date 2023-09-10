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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: إخلاء إداري لسكان عقار كوم الدكة المنهار

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

قررت الأجهزة المعنية بحي وسط الإسكندرية عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط، حيث تبين أن العقار يقيم به 3 أسر بإجمالي 7 أفراد.

تلقت مديرية تضامن الإسكندرية برئاسة  السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار أسقف عقار بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

تضامن الإسكندرية: بحوث اجتماعية للأسر المتضررة من انهيار سقف عقار كوم الدكة

على الفور توجهت هدي مهني، رئيس وحدة كوم الدكة إلى موقع الحادث وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و2 محل ومن الداخل سكني و3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية.

بإجراء المعاينة اللازمة تبين سقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضي، وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية ، 49 سنة وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض، ويوجد به 3 أسر.

تم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وجار عمل بحث اجتماعي واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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