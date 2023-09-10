تمارين أكثر فاعلية لزيادة كثافة العظام

لزيادة كثافة العظام، هناك بعض التمارين الأكثر فعالية التي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة العظام وزيادة كثافتها.. هذه التمارين تتضمن بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي التمارين الأكثر فاعلية لزيادة كثافة العظام؟

1. رياضة المقاومة (تدريب القوة): تشمل هذه التمارين استخدام الأوزان الحرة أو آلات القوة لتحفيز العضلات وتحسين كثافة العظام. يمكن القيام بتمارين مثل رفع الأثقال، وتمارين القوة بوزن الجسم مثل الانحناءات والانقلابات والضغطات.

2. تمارين تشمل المشي السريع والركض والرقص وتمارين الأيروبيك. تعزز هذه التمارين النشاط البدني وتحسن القوة والمرونة، مما يساهم في تحفيز العظام وزيادة كثافتها.

3. القفز والهبوط: تشمل القفز على الحبل وتمارين البوكس والألعاب الرياضية التي تتضمن القفز والهبوط المتكرر. تعمل هذه التمارين على تطبيق قوة الجاذبية على العظام وتحفيز نموها.

4. رياضة الركض ورفع الأثقال: تعد رياضة الركض ورفع الأثقال تمارين ممتازة لتحسين كثافة العظام. يمكن تنفيذها بشكل منتظم وبشدة معتدلة حسب القدرة الجسدية للفرد.

5. تمارين الاستقامة والتوازن: مثل التمارين اليوغا والبيلاتس. تعزز هذه التمارين التوازن والاستقامة، وتحسن قوة العضلات التي تدعم العظام.

يجب أن يتم ممارسة هذه التمارين بانتظام وتحت إشراف مدرب رياضي مؤهل. ويجب أيضًا أن يكون لديك توجيه من الطبيب المعالج أو الاستشاري الطبي قبل بدء أي برنامج تمارين جديد، خاصة إذا كانت لديك حالة صحية معينة أو تعاني من هشاشة العظام.