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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: موديست مهاجم جيد لكنه لن يفيد الأهلي

موديست
موديست

علَقَ وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق على اقتراب النادي الأهلي من ضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند و هوفنهايم السابق.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN:" أنتوني موديست مهاجم جيد لكنه لن يفيد الأهلي نظراً لاختلاف الكرة الأوروبية عن المصرية ، فضلاً عن تقدمه في العمر ، كما أن غالبية أهدافه في الدوري الألماني مع كولن و هوفنهايم و بوروسيا دورتموند كانت من الكرات العرضية ، وهو أسلوب مختلف تماماً عن طريقة اللعب في الكرة الإفريقية بشكل عام والدوري المصري على وجه الخصوص"

وأضاف : " طريقة لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لن تساعد في تألق أنتوني موديست" .

وليد صلاح عبد اللطيف الزمالك نادي الزمالك الأهلى

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