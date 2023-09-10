مدافع الزمالك السابق: لم أهرب بعد مباراة الهلال السوداني.. والبث لم يخدمني

كشف تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق كواليس انتقاله إلى نادي الزمالك في وقت سابق ومباراة الهلال السوداني الشهيرة.



قال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كريم حسن شحاتة كان سببا رئيسيا في تواجدي بنادي الزمالك، بعدما رشحني للتواجد في النادي".



وأضاف تامر أبو جبل: "كنت رايح الزمالك محدش يعرفني، وجيت مع يوسف حمدي ومصطفى جعفر".



واختتم: "ماتش الهلال السوداني والزمالك، البث كان قاطع، لمدة 30 دقيقة، وكنت رجل المباراة في البداية، والبث جه أول لما جه دخلت هدف في نفسي وسابوا تألقي ومسكوا في الهدف، لم أهرب كما قالوا بعد مباراة الهلال، البث فقط لم يخدمني".