عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع الزمالك السابق: لم أهرب بعد مباراة الهلال السوداني.. والبث لم يخدمني

تامر أبو جبل
تامر أبو جبل

كشف تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق كواليس انتقاله إلى نادي الزمالك في وقت سابق ومباراة الهلال السوداني الشهيرة.
 

قال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كريم حسن شحاتة كان سببا رئيسيا في تواجدي بنادي الزمالك، بعدما رشحني للتواجد في النادي".
 

وأضاف تامر أبو جبل: "كنت رايح الزمالك محدش يعرفني، وجيت مع يوسف حمدي ومصطفى جعفر".
 

واختتم: "ماتش الهلال السوداني والزمالك، البث كان قاطع، لمدة 30 دقيقة، وكنت رجل المباراة في البداية، والبث جه أول لما جه دخلت هدف في نفسي وسابوا تألقي ومسكوا في الهدف، لم أهرب كما قالوا بعد مباراة الهلال، البث فقط لم يخدمني".

الزمالك نادي الزمالك الهلال لهلال السوداني كريم حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

ترشيحاتنا

فنان بالفطرة.. طالب المنيا يصمم تحفا نادرة من أعواد الكبريت

أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2023 في مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-9-2023

أطعمة تساعد في تقليل شعورك بالجوع والشبع لفترة أطول

أسعار الذهب تتراجع رسميا الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ