أرخص أكلة.. طريقة عمل كشك ألماظية

إذا كنتِ تودين تقديم اكلات مختلفة علي الغذاء لذيذة وغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل كشك ألماظية

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المكوّنات

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

1/2 كيلوغرام حليب سائل

1 كوب مرق دجاج، أو لحم

1/2 عصير نصف ليمون حامض

1 بصلة، مقطعة شرائح طويلة

1/2 كوب زيت رش لمنع الالتصاق، لقلي وتحمير البصلة

ملح وفلفل

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الخطوات

يوضع قدر على النار ويسخن فيه السمن، يضاف الدقيق ويحمر حتى يصبح لونه ذهبي غامق.

تضاف المرق على القدر ويقلب سريعاً جدا ثم يضاف الحليب ويقلب جيداً، يضاف الملح والفلفل ويقلب حتى يصبح المزيج ثقيل مثل (البشاميل).

يعصر الليمون ويضاف على الخليط ثم يرفع من على النار.

يسكب في أطباق صغيرة ثم نحمر البصلة المقطعة في الزيت وتوزع على وجه الأطباق