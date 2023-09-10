عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العريش تُشارك في أسبوع شباب الجامعات تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"

وفد طلاب جامعة العريش
وفد طلاب جامعة العريش المشارك في أسبوع الجامعات

تشارك جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء،  في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر سبتمبر ٢٠٢٣، والمنعقد بجامعة حلوان،  في الفترة من ٨ حتي ١٤ سبتمبر الجاري، والذي يشارك به أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية.

الأنشطة الطلابية:

و أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي  تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، والجامعة تُشارك بوفد ممثل من جميع كليات الجامعة تشارك في معظم الانشطة سواء الرياضية او الثقافية أو الفنية وغيرها  

وأضاف الدكتور حسن الدمرداش، أن هذه المشاركة، تأتي تفعيلًا لدور الأنشطة الطلابية في بناء المجتمع،و تسهم في تطوير جيل واع متفوق ومستمر في حب التعلم والتطور ، وان التجمعات الطلابية التي من شأنها إبراز المواهب المختلفة، تزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية.

وأعرب عن سعادته بمشاركة وفد جامعة العريش في هذه الفاعليات متمنيا لهم التوفيق والتمثيل المشرف للجامعة .
 

txt

ثروات طبيعية من الخامات المعدنية.. «شمال سيناء» محافظة بكر خالية من التلوث |تفاصيل

العريش اسبوع الجامعات الجمهورية الأنشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

ترشيحاتنا

بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية

فرنسا جاهزة .. ماكرون ينتظر قرار سلطات المغرب للمساعدة بعد الزلزال

391 ألفًا و564 خدمة|خالد عبدالغفار يعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

وسط اهتمام عالمي.. الكشف عن موعد توقيع الفرنسي موديست للأهلي

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ