العريش تُشارك في أسبوع شباب الجامعات تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"

تشارك جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر سبتمبر ٢٠٢٣، والمنعقد بجامعة حلوان، في الفترة من ٨ حتي ١٤ سبتمبر الجاري، والذي يشارك به أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية.

الأنشطة الطلابية:

و أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، والجامعة تُشارك بوفد ممثل من جميع كليات الجامعة تشارك في معظم الانشطة سواء الرياضية او الثقافية أو الفنية وغيرها

وأضاف الدكتور حسن الدمرداش، أن هذه المشاركة، تأتي تفعيلًا لدور الأنشطة الطلابية في بناء المجتمع،و تسهم في تطوير جيل واع متفوق ومستمر في حب التعلم والتطور ، وان التجمعات الطلابية التي من شأنها إبراز المواهب المختلفة، تزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية.

وأعرب عن سعادته بمشاركة وفد جامعة العريش في هذه الفاعليات متمنيا لهم التوفيق والتمثيل المشرف للجامعة .

