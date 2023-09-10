يلحق بالسوبر.. التفاصيل الكاملة لصفقة انضمام الفرنسي موديست إلى الأهلي

أتم النادي الأهلي إتفاقاً مع الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند السابق للإنضمام للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر ، وجرت مفاوضات مكثفة بين أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي مع وكيل اللاعب علي مدي أربعة أيام حتي تم التوصل لإتفاق نهائي.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بتوقيع العقود مع اللاعب اليوم علي أن يصل للقاهرة خلال ساعات وينضم للبعثة الحمراء التي ستغادر الي المملكة العربية السعودية لخوض مواجهة السوبر الأفريقي المقرر لها الجمعه المقبل امام إتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية .

وسيكون العقد لمدة موسمين يحصل علي مليون ونصف المليون في الموسم .

