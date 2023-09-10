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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم تشاهد من قبل.. مشاهد مأساوية من آثار زلزال المغرب.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية تن، اليوم الأحد، فيديو يرصد لقطات محزنة من اثار زلزال المغرب.
وفي السياق، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب يعد الأكبر خلال الـ 50 سنة الأخيرة بعد زلزال أغادير، مشيرًا إلى أن المنطقة تتميز بنشاط زلزالي كبير.
 

وقال جاد القاضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر غير موجودة في حزام الزلازل، ولكن يتم تسجيل بشكل شبه يومي زلازل ولكنها غير محسوسة.

 

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنازل في مراكش قديمة ولا تتحمل زلازل بتلك القوى مما خلق دمارًا كبير، مع وجود إنهيارات صخرية، مما سبب سقوط كثير من الضحايا.

المصادر الرسمية

وأشار جاد القاضي إلى أن النشاط الزلازالي على الكرة الأرضية لا يوجد به تغيير ملحوظ، ويتم تشجيل زلازل خفيفة بشكل شبه يومي، مناشدا المواطنين بضرورة إلحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والبعد عن الشائعات الموجودة على السوشيال ميديا.

 

 

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