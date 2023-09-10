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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في عيد المعلم.. خبير: تحسين أوضاع المدرسين ضرورة

معلمة
معلمة

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن عيد المعلم المصري يعد حدثًا خاصًا للوقوف على العطاء الذي يقدمه المعلم المصري، مشيرًا إلى أنه يجب أن نلتفت بجدية واهتمام حقيقي إلى دور المعلم، وأن نتجاوز الشعارات الجوفاء التي قد نرفعها بدون تنفيذ عملي، فالمعلمون هم عماد التعليم، ولهم دور حاسم في بناء مستقبل الأجيال الصاعدة.

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فى عيد المعلم المصري.. خبير: يحتاجون إلى الدعم ليكونوا في أفضل حالاتهم العملية

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عيد المعلم المصري

وفي عيد المعلم المصري، أوضح الخبير التربوي، أهمية تحسين أوضاع المعلمين كخطوة ضرورية نحو تحسين نظام التعليم بشكل عام، إذا كنا نسعى إلى تحقيق نهضة حقيقية في العملية التعليمية، فإن أولويتنا يجب أن تكون بتوفير بيئة عمل أفضل للمعلمين ومزيد من الدعم والتقدير لجهودهم، موضحًا أنه بالعمل معًا وتقديم الدعم المستدام، يمكننا تطوير نظام تعليمي يحقق النجاح والتفوق للجميع.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن أوضاع المعلمين بمصر فى حاجة إلى نظرة جادة، لرفع مكانة المعلم عن طريق تمييزه سواء من الرواتب أو المكانة الاجتماعية والوظيفية، ويجب علينا تكريمه حتى تكتمل العملية التعليمية، فالدول المتقدمة تجعل المعلم من أعلى المكانات الاجتماعية في الدولة، لأنه هو الذي يربي وينشئ الأجيال القادمة.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن المعلم لا يكون معلما إذا لم يستطع إيصال المعلومة للطالب، لذلك يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للمعلم من بنية تحتية للمدارس وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلم وإعادة الهيبة للمعلمين وتوفير احتياجاتهم التي تغنيهم عن الدروس الخصوصية وتضمن حسن المظهر.

وأشار عبد العزيز، إلى ضروة الاهتمام بشروط اختيار المعلمين الجدد حتى نضمن انهم سيكونون على كفاءة كبيرة تمكنهم من الارتقاء بمستوى الأجيال الجديدة والتواصل الجيد فيما بينهم، وأن نهتم باختيار معلم يجيد التواصل مع الطلاب بالإضافة الي حصوله على مؤهلات دراسية تساعده على الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

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