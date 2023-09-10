نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

تتزايد معدلات البحث عن موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 بالتزامن مع اقتراب انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تفصلنا ساعات قليلة على غلق موقع التنسيق الإلكتروني وانتهاء مرحلة تسجيل الرغبات استعدادًا لإعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالشعبتين العلمية والأدبية تزامنا مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال رابط مباشر للاستعلام.

وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، حيث أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

مرحلة تقليل الاغتراب

وأضاف أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 كاملة للدورين الأول والثاني فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام تسجيل رغبات المرحلة، والانتهاء من عمليات المراجعة.

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023

وينتهي تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مساء يوم غد الاثنين في تمام الساعة السابعة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلانها رسميًا عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا .

اختيار نتيجة المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

ستظهر نتيجة المرحلة الثالثة 2023 والكلية أو المعهد المرشح إليه الطالب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في وقت سابق، أن الحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 : 205 درجات أي بنسبة 50% لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية.

ومازال أمام الطلاب فرصة لإدخال أو تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 قبل غلق موقع التنسيق مساء غد، من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

- ستظهر بيانات الطالب والضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

- تظهر شاشة اختيار وتعديل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 التي تحتوي على 75 رغبة.

- اختار رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 وملء كافة الخانات المتاحة.

- بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات اضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.