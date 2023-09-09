خبير يقدم نصائح هامة لأولياء الأمور لتهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تعليم الجامعة يعتمد على مزيج فريد من الحرية والمسؤولية، وأشار إلى أن هذه التجربة تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي والتفاعل الفعال مع المحتوى والمهام العملية، وبالنسبة للأسرة، يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في توجيه الطلاب لفهم كيفية الاستفادة القصوى من هذه التجربة.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة، أن الأسرة تلعب دورًا مهمًا في دعم نجاح الطلاب في الجامعة من خلال تقديم الإرشاد والتوجيه، موضحًا أن على الأسر أن تكون شريكاً قويًا في رحلة الطلاب الجامعية ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم والاستفادة القصوى من تجربتهم الرائعة.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن يوجد بعض النصائح الهامة لأولياء الأمور لتهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية، وهي:

- التحدث عن التوقعات:

قبل بدء الجامعة، تحدث مع الطالب عن ما يمكن توقعه في الجامعة، بما في ذلك التحديات والفرص.

- تشجيع استقلالية القرار:

تقديم الدعم والتوجيه، ولكن يجب المحافظة على تشجيع اتخاذ القرارات بشكل مستقل، مما يساعد الطالب على تطوير مهارات اتخاذ القرارات.

- تحفيز التخطيط والتنظيم:

مساعدة الطالب في وضع جداول زمنية وخطط لإدارة الوقت والمهام الدراسية.

- تعزيز مهارات التواصل والتفاوض:

تقديم نصائح حول كيفية التفاعل مع الزملاء والأساتذة وطلب المساعدة عند الحاجة.

- تقديم دعم عاطفي:

فهم أن الانتقال إلى الجامعة يمكن أن يكون محطمًا نفسيًا في بعض الأحيان عند بعض الطلاب الذين واجهوا عراقيل خلال فترة الثانوية والامتحانات، فمع توفير الدعم العاطفي والاستماع إلى مشاكلهم يمكن أن يكونان مفيدين للطلاب.

- تشجيع التنوع:

تحدث عن أهمية التنوع والتفتيح للثقافات والآراء المختلفة في الجامعة.

- تقديم مساعدة لحل المشكلات:

تعليم الطلاب كيفية البحث عن مصادر المساعدة داخل وخارج الجامعة في حالة وجود مشكلات أو تحديات.

- الثقة بالقدرات:

تشجيع الطالب على الاعتقاد بقدرته على النجاح وتحقيق أهدافه.

- الاستمرار في التواصل:

لا يجب التوقف عن التواصل مع الطالب بشكل منتظم حتى بعد بدء الدراسة الجامعية.

- دعم الاستقلالية:

ساعد الطالب في تطوير مهارات الحياة الدراسية والعملية.

- تشجيع الأهداف الشخصية:

تحدث عن أهدافهم الشخصية والمهنية وكيف يمكن أن تساعدهم الجامعة في تحقيقها.

- متابعة أدائهم:

توجيه الاهتمام إلى أداء الطالب في الجامعة ومتابعته بشكل دوري.

- تشجيع النمو الذاتي:

تعزيز تطوير مهارات القيادة والنمو الشخصي لدى الطالب.