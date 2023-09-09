نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر للاستعلام

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث العديد من طلاب الدور الثاني عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالشعبتين العلمية والأدبية تزامنا مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023 اهتمام عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة، بالتزامن مع انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للدور الأول.

رابط مباشر للاستعلام

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال رابط مباشر للاستعلام.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو المسيطر على محركات البحث حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة تنسيق رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، حيث أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

مرحلة تقليل الاغتراب

وأضاف أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة المرحلة الثالثة بـ تنسيق الجامعات 2023

وتستهدف المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 الطلاب الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبا، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالبا، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالبا.

ومازال أمام الطلاب فرصة لتسجيل الرغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

- ستظهر بيانات الطالب والضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

- تظهر شاشة اختيار وتعديل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 التي تحتوي على 75 رغبة.

- اختار رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 وملء كافة الخانات المتاحة.

- بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات اضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

المرحلة الثالثة 2023

وعند تسجيل الرغبات بـ المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 يجب مراعاة الآتي:

- التأني عند كتابة رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023، وعدم إطلاع أي شخص عليه وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها

- ترتيب رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 وفقا لأولويات الطالب شاملة جميع الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية وتفادي العشوائية في التسجيل.

- الالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.