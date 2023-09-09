لطلاب الدور الثاني 2023.. كيف تستعد للمرحلة الجامعية واختيار الكلية المناسبة؟

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ينبغي طلاب الدور الثاني 2023 اتخاذ قرار مدروس بشأن الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، بحيث تتناسب هذه الكلية مع توجهاتهم الأكاديمية والمهنية، واعتبارها فرصة لبناء قاعدة معرفية تمهد الطريق أمامهم نحو المستقبل، من خلال اكتساب مهارات تقنية متقدمة، سيكون لديهم القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية والمساهمة في تطور المجتمع.

وأضافت الخبيرة التربوية، أنه يجب على طلاب الدور الثاني 2023، العمل على تنمية المهارات الأكاديمية والشخصية التي ستساعدهم في النجاح في الجامعة، وتطوير مهارات التعامل والتواصل الجيدة، والعمل على تطوير مهارات البحث، فضلاً عن تعزيز مهارات التواصل والتفكير النقدي، موضحة أن هذه المهارات ليست مهمة فقط في السياق الأكاديمي ولكن أيضًا في الحياة المهنية بعد التخرج.

وقالت : “تعتبر هذه المرحلة من أفضل الفرص للتعلم من زملاء الدراسة والأساتذة والتوجيهات التي يتلقونها، بجانب القدرة على فهم وتقدير آراء الآخرين والتفاعل معهم بشكل إيجابي هي مهارات يمكن أن تكون لصالح الطالب طوال حياته المهنية”.

وبالنسبة للحضور والمشاركة في المحاضرات، شددت الخبيرة التربوية، علي أهمية الالتزام بالحضور كوسيلة لتعزيز تجربة الطلاب وتحقيق أهدافهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن تشجيع الطلاب على الانظباط والمشاركة الفعالة يسهم في تحسين أدائهم التحصيلي.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك نصائح هامة للطلاب قبل دخولهم المرحلة الجامعية، حيث تمثل هذه المرحلة نقطة تحول هامة في حياتهم:

- الاستعداد نفسيًا:

قبل بدء الدراسة الجامعية، يجب تأكد الطالب أنه على استعداد نفسي، والنظر إلى هذه الفترة كفرصة للنمو الشخصي والمهني، مع تحديد أهدافة وتوقعاتة حتي يكون مستعدًا لتحمل المسؤولية.

- الحفاظ على التوازن:

يجب أن تكون الجامعة فرصة لتطوير المهارات واكتساب المعرفة، ولكن لا يجب ان يكون هناك وقتًا للعب والاستراحة والاجتماع مع الأصدقاء، مما يساعد في تحسين الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

- الاستفادة من الموارد المتاحة:

الجامعات توفر مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك المكتبات والمختبرات والمرشدين الأكاديميين، لتعزيز التجربة الجامعية وتطوير المهارات.

- التنظيم:

يجب إعداد جداول زمنية وخطط دراسية تساعد في تنظيم الوقت.

- كن فعالًا في المحاضرات الدراسية:

يجب حضور المحاضرات والمشاركة في النقاشات وطلب المساعدة إذا كان بحاجة إليها.

- البحث عن فرص التطوير الشخصي:

يجب البحث عن فرص التطوير الشخصي مثل الأنشطة الطلابية والمشاركة في المشاريع البحثية والتدريب على مهارات الحياة.

- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات:

تعلم كيفية البحث عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا في الدراسة وإعداد الأبحاث.

- البحث عن الدعم الاجتماعي:

وتواجه تحديات في الدراسة الجامعية، لذا لا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء أو المرشدين الأكاديميين عند الحاجة.