تنسيق الجامعات 2023.. بشرى لطلاب الثانوية الدور الثاني بالشعبة الأدبية

يبحث العديد من طلاب الدور الثاني عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالشعبة الأدبية تزامنا مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة بالشعبة الأدبية أكثر الاشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بإضافة إلي البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات.

طلاب الدور الثاني 2023

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني هو المسيطر علي محركات البحث حتي يتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم وتسجيلها الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتستهدف المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 من تنسيق الجامعات الطلاب الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50%. في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالب، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50%. بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالب، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالب.

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

من المقرر بدء وإتاحة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم متاحة وفقا لمجاميعهم، وسيتم تنسيقهم في المرحلة الثالثة وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وستكون المرحلة الثالثة للتنسيق على مرحلتين، الأولى للطلاب الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، والثانية لطلاب امتحانات الدور الثاني، وسيتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، التسجيل الإلكتروني في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشتمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

وقدمت وزارة التعليم العالي عددا من النصائح عند تسجيل الرغبات ومنها:

-التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

-ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها

-ترتيب الرغبات وفقا لأولويات الطالب شاملة جميع الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية وتفادي العشوائية في التسجيل.

-الالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني من، واتباع الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

-ستظهر بيانات الطالب والضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

-تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

-اختيار الرغبات وملء كافة الخانات المتاحة.

-بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات الضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.