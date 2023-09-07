خبير: الجامعات التكنولوجية لها دور حيوي في تعزيز مهارات الخريجين

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، أن تحدي تطابق الخريجين مع متطلبات سوق العمل هو قضية تواجه العديد من البلدان، وليست مصر فقط فغالباً ما يجد الخريجون أنفسهم غير مستعدين للعمل بشكل فعال في سوق العمل نتيجة لنقص المهارات العملية والتدريب اللازمين، ومن هنا تأتي أهمية الجامعات التكنولوجية ودورها الحيوي في تقديم برامج تعليمية تعزز من مهارات الخريجين وتمكّنهم من التفوق في سوق العمل.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية تركز عادة على توفير تعليم عملي وتدريب يعكس احتياجات سوق العمل، حيث يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع التكنولوجيا وتطبيقها في مجموعة متنوعة من المجالات، موضحة أنها تلعب دوراً حيوياً في دعم تطور ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الاستفادة القصوى من التحول الرقمي.

وأشارت سامية خضر، إلى أن إثراء البرامج التعليمية في الجامعات التكنولوجية بمصر بمفاهيم ومهارات تقنية متقدمة هو خطوة هامة لتمكين الخريجين من التنافس في سوق العمل العالمي. التعاون مع الجامعات الدولية واستيراد التخصصات التكنولوجية المتقدمة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير.

وقالت الخبيرة التربوية، إن تبادل المعرفة والخبرة بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية يمكن أن يساعد في تحسين جودة التعليم وتقديم برامج دراسات تكنولوجية تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل، مشيرة إلي أن من خلال هذا التعاون، يمكن للجامعات في مصر توسيع أفق الطلاب وزيادة فرصهم في اكتساب معرفة متقدمة وتطبيقها في مجالات متعددة.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا التوجه نحو التعاون الدولي في مجال التعليم التكنولوجي يمكن أن يكون مفتاحاً لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر وتعزيز تنمية البلاد في مجال التكنولوجيا والابتكار.

ولذا شددت الخبيرة التربوية، على ضرورة أن يكون هناك تركيز ومتابعة جيدة في جذب هذه التخصصات التكنولوجية للجامعات في مصر، ومعرفة إماكنياتنا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتنمية المهارات، والتأهيل لسوق عمل، مع توفر دورات تدريبية هامة مرتبطة بالجانب العملي.